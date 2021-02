Juventus, Dybala preoccupa: vola a Barcellona per un controllo al ginocchio

Qualcosa non torna in casa Juventus in merito alle condizioni fisiche di Paulo Dybala. Il calciatore preoccupa dato che i tempi di recupero dall’infortunio si stanno allungando ormai da diverse settimane. La lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata lo scorso 10 gennaio avrebbe dovuto tenerlo fuori massimo venti giorni e, invece, ancora non dà tregua alla Joya.

Dybala ha provato a tornare in gruppo ma aumentando i carichi di lavoro è andato spesso a riaccusare dolore. Che qualcosa non sia limpido lo si capisce anche dal recento volo del numero 10 argentino a Barcellona per farsi vedere da uno specialista. Nelle ultime ore, infatti, il calciatore bianconero ha chiesto e ottenuto di poter andare da un luminare del settore, il dottor Ramon Cugat. Proprio in giornata si sarebbe tenuto il consulto, in presenza dei responsabili dello staff medico bianconero, con lo scopo di capire come mai il ginocchio continui a creare così tanto dolore al numero dieci bianconero.

L’esito della visita si saprà nelle prossime ore. La speranza della Juventus e dello stesso calciatore è di risolvere finalmente una volta per tutte i guai fisici.