Juventus, Dybala: “Rinnovo? Speriamo di chiudere in settimana”

Buone notizie per l'attaccante e il club bianconero

La conferma è arrivata prima da Nedved e poi dallo stesso numero 10 bianconero che ha parlato a Sky Sport: "Speriamo si possa chiudere presto, c'è volontà da entrambe le parti. In settimana ci sarà un nuovo incontro. In estate è cambiata la dirigenza, conoscono la mia volontà, abbiamo riniziato a parlare, speriamo che possa finire tutto presto", ha detto Dybala. Poi sul successo per 3-0 contro il Malmoe: "Non venivamo da belle partite, ma questa è un'altra competizione, abbiamo fatto cosa dovevamo fare e dobbiamo continuare così. Non sapevo che non segnavo in Champions da 10 mesi, mi aiuta tanto segnare, dal punto di vista mentale. Sono contento".