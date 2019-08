Juventus, Dybala sorride, fa gol e…vuole restare

Paulo Dybala è al centro di tante voci di mercato. Dopo il no alla Premier League, sull’argentino rimangono ancora Psg e, soprattutto, la pista Inter.

La Joya, però, ancora una volta ha detto la sua e ha fatto parlare il campo. Protagonista della partitella in famiglia a Villar Perosa, Dybala ha segnato, sorriso ed esultato con i compagni. Sarri non lo ritiene una prima scelta, ma lui vuole essere la soluzione al reparto avanzato bianconero che è ancora in fase di ‘ristrutturazione’.

I tifosi lo considerano un calciatore della Juventus e lui sta dimostrando di voler fare di tutto per rimanere tale. La società deve prendere una decisione sul suo futuro, lui, intanto, sorride, segna e…vuole essere protagonista con la Vecchia Signora.