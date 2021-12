Juventus, è Bernardeschi l’uomo del mese: le statistiche lo incoronano

L'esterno italiano è stato il migliore dei suoi nell'ultimo mese

Un gol decisivo per chiudere la pratica Cagliari nell'ultimo turno di campionato del 2021. Federico Bernardeschi si è ripreso la sua Juventus e lo ha fatto non solo ieri, ma per tutto il mese di dicembre. Lo dicono i numeri che sono stati sottolineati anche da Opta.

Ebbene sì perché l'esterno offensivo italiano, campione d'Europa questa estate, sta diventando sempre più importante anche per i colori bianconeri e il mese di dicembre lo ha di fatto eletto come il migliore dei suoi. Bernardeschi, considerando tutte le competizioni, è il giocatore che ha preso parte al maggior numero di azioni da gol per i suoi - 4 con tre assist e un gol - ed è stato anche quello ad effettuare più conclusioni - 18 - e a creare maggiori occasioni per i compagni - 10 -.