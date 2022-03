Juventus e Italia sorridono: Locatelli guarito dal Covid

L'annuncio del club bianconero

Redazione ITASportPress

Arrivano buone notizie per la Juventus e anche per la Nazionale italiana: Manuel Locatelli è guarito dal Covid-19 e sarà presto anche a disposizione di Roberto Mancini, sempre che l'Italia batta chiaramente la Macedonia del Nord stasera a Palermo nel primo incontro del playoff per Qatar 2022.

A dare notizia della guarigione del centrocampista italiano è stata la Juventus con un comunicato ufficiale apparso sui canali social e sul sito bianconero: "Manuel Locatelli ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano".

Il calciatore dovrebbe quindi raggiungere l'Italia per stare col gruppo squadra ma non sarà della sfida con la Macedonia in quanto escluso dalla lista del ct. In caso di vittoria, Locatelli potrebbe invece esserci per l'ultimo atto contro Turchia o Portogallo.