Juventus, è tempo di incassare: decise le prime cessioni illustri

Non solo acquisti, il mercato della Juventus passa anche dalle cessioni. Dopo aver dato il benvenuto a de Ligt, e prima ancora a Ramsey, Rabiot e Demiral – senza contare l’acquisto di Romero -, i bianconeri vogliono dare spazio alle partenze. Maurizio Sarri ha dato l’ok ad alcune trattative in uscita ma sono in tre i sicuri partenti.

Spetterà a Paratici e Nedved piazzare i giocatori, alcuni di essi anche pezzi pregiati che molti tifosi non vorrebbero veder andare via.