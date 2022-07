Juventus, ecco la formula giusta per prendere Zaniolo

Come spiegato da calciomercato.com, il centrocampista della Roma è diventato l'obiettivo numero uno con l'operazione da chiudere nel minor tempo possibile per volere di tutte le parti in causa, club giallorosso compreso.

La formula giusta tra Juventus e Roma per Zaniolo è quella che non prevede contropartite. Non ci sono i tempi e i modi per trovare una quadra ulteriore. Dalle informazioni riportate dal media prima citato, si parla di un accordo solo cash, magari sulla base di un prestito con opzione di riscatto - che può diventare obbligo - che la Roma può concedere in virtù di un contratto comunque in scadenza nel 2024.