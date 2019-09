Juventus, emergenza esterni: Alex Sandro vola in Brasile per un lutto familiare

Una delle lacune lasciate dall’ultima campagna acquisti della Juventus ha riguardato le fasce difensive. Sono appena tre gli esterni di ruolo nella rosa di Sarri, Danilo, Alex Sandro e De Sciglio, quest’ultimo utilizzabile a destra come a sinistra.

L’ex milanista ha però subito un infortunio muscolare piuttosto serio contro il Napoli sguarnendo ulteriormente il reparto. Come se non bastasse anche Danilo è finito ko, rimediando contro il Brescia una lesione al bicipite femorale.

Al “Rigamonti” il tecnico bianconero ha ripiegato su Cuadrado, ma in vista della gara di sabato alle 15 contro la Spal l’emergenza rischia di essere assoluta vista la possibile assenza di Alex Sandro.

Il brasiliano è infatti dovuto volare in Brasile a causa di un lutto familiare, assicurando però, come riporta ‘Il Corriere della Sera’, circa il proprio rientro in tempo per giocare contro i ferraresi.

In quel caso Sarri dovrebbe decidere se rischiare il giocatore dopo un lungo viaggio intercontinentale o inventarsi una soluzione d’emergenza, quale potrebbe essere l’impiego a sinistra di Merih Demiral con Cuadrado sulla fascia opposta.