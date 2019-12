Juventus, Emre Can male in campo e… peggio fuori: pallonata a tifosa. La reazione social della ragazza è virale

La Juventus pareggia contro il Sassuolo e perde la vetta della classifica. Un lunch match indigesto per i bianconeri e i suoi tifosi. Ancor di più per la povera Rossella Borneo, fan juventina, protagonista di un curioso siparietto che le è costato un controllo dal personale medico dell’Allianz Stadium.

Come racconta la stessa donna su Instagram, durante il riscaldamento della partita tra Juventus e Sassuolo, un pallone calciato da Emre Can le è arrivato in faccia con un esito davvero negativo per lei: “Occhiali rotti, trauma contusivo zigomo sinistro, un ancora più traumatico 2-2 e tanta pioggia addosso!”, queste le sue parole sui social. Oltre alla beffa del pareggio della sua squadra, quindi, anche il danno e, supponiamo, anche tanto dolore. Alla fine del messaggio però la stessa Rossella ha provato a scherzarci su: “Bella giornata devo dire…”. Siamo sicuri che in qualche modo Emre Can si farà perdonare.