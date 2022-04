Juventus-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21

Redazione ITASportPress

Juventus-Fiorentina si gioca questa sera, mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 21 per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Bianconeri avanti per una rete a zero dopo la gara d'andata ma la Viola ha voglia di stupire e tentare l'impresa per accedere alla finale. Chi avrà la meglio se la vedrà contro l'Inter.

Juventus-Fiorentina, probabili formazioni

Mister Allegri e il tecnico Italiano potrebbero schierare i seguenti 22 calciatori dall'inizio per Juventus-Fiorentina:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.

Dove vederla

La partita di Coppa Italia Juventus-Fiorentina si giocherà come detto all'Allianz Stadium di Torino questa sera, mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 21.00. Per vedere live la gara ci saranno diverse opzioni. Da quest'anno Mediaset trasmette in diretta e in esclusiva i match di Coppa Italia. Di conseguenza, la semifinale di ritorno del torneo nostrano sarà visibile in chiaro su Canale 5.

Per chi volesse vedere la partita tra bianconeri e Viola in streaming potrà ovviamente farlo. Chi lo vorrà, infatti, potrà vedere la gara in streaming collegandosi a Mediaset Play, servizio streaming gratuito messo a disposizione per pc, smartphone e tablet oppure collegandosi con il sito Sportmediaset.it.

In questo modo lo spettacolo della Coppa Italia sarà garantito per tutti gli appassionati di calcio.