Juventus, Gatti: “Esordio un sogno realizzato. Ma adesso…”

Il difensore al debutto in campionato.

Il difensore della Juventus Federico Gatti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-0 allo Spezia, match valido per la quarta giornata di campionato, che lo ha visto protagonista del debutto in maglia bianconera.

"Le emozioni sono tantissime e indescrivibili. L'esordio in Serie A è il sogno di ogni ragazzino e oggi il mio si è avverato: sono contentissimo, ma dev'essere soltanto l'inizio, ha detto Gatti. "Cerco di dare il massimo ad ogni partita quando vengo chiamato in causa, il mio compito è semplicemente questo: a livello di gruppo, cercheremo di rendere il più possibile. Devo ringraziare tantissimo il gruppo: mi hanno fatto sentire parte di loro fin dal primo giorno e mi han dato tanta fiducia. Da Bremer, Bonucci e Danilo cerco di prendere il meglio per migliorarmi: sono grandissimi campioni, l'intesa migliora con le partite ma sono contento di aver esordito".