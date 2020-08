Juventus, grana Higuain: per dire addio serve la buonuscita

La Juventus e Gonzalo Higuain sempre più ai ferri corti e lontani. La Vecchia Signora sta cercando con insistenza un centravanti che possa prendere, di fatto, il posto dell’argentino che, a quel punto, sarebbe decisamente un peso per la squadra di Pirlo. Il Pipita sa bene la sua situazione ma forte del suo contratto pare abbia intenzione di puntare i piedi.

Juventus: Higuain vuole una buonuscita

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la grana Higuain potrebbe tormentare la Juventus ancor a lungo salvo che non si trovi una soluzione. Le opzioni sarebbero due: o la rescissione o la cessione, anche se non ci dovrebbero essere offerte concrete per lui. In caso di risoluzione si dovrà discutere sulla buonuscita, argomento piuttosto caldo che dovrà essere ben valutato dalla società. La cifra andrà calcolata sull’ingaggio da 7,5 milioni e mezzo di euro.

