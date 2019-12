Juventus, grana Khedira: lo stop è più lungo del previsto. Novità in lista Champions

Novità importanti in casa Juventus. Operazione chirurgica riuscita per Sami Khedira, ma tempi di recupero piuttosto ampi rispetto alle previsioni.

Ecco perché Maurizio Sarri sembra intenzionato a modificare le sue idee in ottica Champions League. Il tedesco dovrebbe stare fermo almeno 3 mesi, motivo per il quale il mercato e la lista per la Coppa potrebbero subire delle variazioni. Interessato principale alla situazione è Emre Can. Le note polemiche dopo l’esclusione dalla fase a gironi del torneo potrebbero essere superate nel 2020. Sarri potrebbe pensare di inserirlo al posto di Khedira e da qui verrebbe esclusa anceh una sua cessione nel mercato invernale. In tal senso, le prossime settimane saranno determinanti per conquistare la fiducia di tecnico e dirigenza.