Juventus, Higuain pensa già al dopo calcio

La prima scommessa dell’anno Gonzalo Higuain l’ha vinta, quella di restare alla Juventus dopo il ritorno dal doppio prestito al Milan e al Chelsea, a dispetto delle ipotesi estive che lo vedevano sul piede di partenza.

Il Pipita si è pure ritagliato un posto da titolare agli ordini di Maurizio Sarri e dovrà guidare l’attacco dei bianconeri alla caccia dell’agognata Champions League oltre che del nono scudetto consecutivo.

Intanto, intervistato da Fox Sport Argentina, il centravanti bianconero ha guardato oltre, confessando i propri propositi per quando avrà dato l’addio al calcio: “Quando lascerò il calcio, potrei sentire il distacco dagli allenamenti quotidiani, dallo stare con gli altri ragazzi, ma ad oggi è una cosa che vedo molto difficile – ha ammesso Gonzalo, sicuro comunque che il giorno in cui appenderà le scarpette al chiodo è ancora lontano – Ho altri progetti nella mia mente, come aprire una scuola calcio per ragazzi per mostrare loro quello che ho vissuto e cosa ho sofferto per diventare ciò che sono. Al momento è un’idea lontana, ma il mio futuro mi piacerebbe così”.