Juventus, i “misteriosi” festeggiamenti di Halloween

Sarà banale osservarlo, ma alla vigilia della notte di Halloween la Juventus ha visto davvero… le streghe.

Il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo al 96′ contro il Genoa ha in un colpo solo evitato il secondo pareggio consecutivo, dopo quello contro il Lecce, e restituito ai bianconeri la vetta della classifica temporaneamente persa dopo la vittoria dell’Inter a Brescia nell’anticipo.

Così a tre giorni dal derby contro un Torino in crisi c’è stato spazio anche per festeggiarlo davvero, Halloween. Ad incaricarsi del tutto è stato, manco a dirlo, Cristiano Ronaldo, che ha deciso di girare per la Continassa travestito per spaventare i compagni.