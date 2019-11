Juventus, il caso Cristiano Ronaldo non è chiuso: la svolta

Non una, ma ben due sostituzioni nelle ultime due partite. Cristiano Ronaldo può diventare il primo, gigantesco, caso nell’ambiente bianconero. Maurizio Sarri lo ha cambiato in Champions League e anche nel match successivo contro il Milan.

La reazione, ormai nota, del portoghese, ha fatto il giro del mondo. Se il tecnico ha chiuso subito la vicenda come una cosa normale che può capitare, la società, seppur non appaia intenzionata a prendere provvedimenti come una multa, si aspetta un passo indietro da CR7.

SCUSE – Partito per il ritiro del Portogallo, Cristiano Ronaldo avrà tempo per pensare e, perché no, a prepararsi un discorso di scuse per i compagni. Questo è ciò che la Juventus si attende dal campione ex Real Madrid. Scuse private, non per forza pubbliche. Almeno ai compagni di squadra, lasciati a match neppure concluso all’Allianz Stadium. Nessuno ha dubbi sull’importanza di Cristiano Ronaldo, anzi, è proprio per questo che la dirigenza vorrebbe chiudere definitivamente la questione, ma solo se da parte del giocatore ci fosse la prima mossa.