Juventus, il primo colpo targato Sarri arriva dalla Premier League

Ieri la presentazione ufficiale, ma da oggi si fa sul serio. Maurizio Sarri e la Juventus programmano il futuro. I risultati della prossima stagione dipenderanno anche dal mercato. Motivo per cui il nuovo tecnico e la società sono già a lavoro per rinforzare la rosa campione d’Italia.

Se da una parte alcuni giocatori verranno confermati, dall’altra c’è chi, come Joao Cancelo, potrebbe partire. Il portoghese si muove sempre più in direzione Inghilterra, dove il Manchester City si è già fatto avanti. La Juventus, però, non si farà trovare scoperta e impreparata ed ecco perché Sarri avrebbe già individuato un ottimo sostituto.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Kieran Trippier del Tottenham è un profilo che stuzzica il nuovo allenatore per qualità e quantità delle giocate. Lo stesso mister toscano lo aveva apprezzato durante il suo corso al Chelsea nelle sfide sempre sentitissime con gli Spurs vicecampioni d’Europa. Il classe ’90 è l’indiziato principale per coprire la fascia destra bianconera nella prossima stagione.