Juventus, il record che non ti aspetti dopo la vittoria di Bologna

La Juventus fa festa alla prima in campionato dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus. Secco il 2-0 sul campo del Bologna col quale gli uomini di Sarri ottengono i tre punti. Un rigore di Cristiano Ronaldo e una magia di Dybala regalano il successo e anche un curioso e inaspettato record.

Juventus: il record

Non solo i due gol segnati al Bologna, ma anche la difesa imbattuta. Szczesny non ha subito gol e per la Juventus, anche se fa strano dirlo, è quasi una notizia sorprendente. Infatti, come riporta Opta, per la prima volta dal 2018 la Vecchia Signora non subisce zero gol per almeno quattro gare consecutive tenendo conto di tutte le competizioni. “La Juventus ha mantenuto la porta inviolata per almeno quattro partite consecutive considerando tutte le competizioni (419 minuti senza reti subite) per la prima volta da dicembre 2018″, scrive il noto profilo di statistiche su Twitter.

In effetti, se non si tiene conto del ko ai rigori contro il Napoli in Coppa Italia, i bianconeri hanno totalizzato 4 gol senza subirne nelle ultime quattro partite. Dal 2-0 all’Inter dell’8 marzo (prima dello stop coronavirus), poi le due sfide di Coppa terminate ai tempi regolamentari per 0-0 e appunto la vittoria contro il Bologna.



