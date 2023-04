Juventus, il richiamo dello sponsor: “Atteggiamenti giocatori non accettabili”

Una lettera di richiamo ai calciatori della Juventusda parte dello sponsor per il comportamento tenuto in campo in occasione della gara contro l'Inter. Questo quanto annunciato dall’amministratore delegato e Ceo di Allianz Italia, Giacomo Campora, in un video per dipendenti e agenti. Lo riferisce il Corriere della Sera che riporta, appunto, le parole del dirigente.