Juventus, il saluto di Higuain alla squadra: buonuscita e… volo per l’Inter Miami

Arrivano conferme sull’addio ormai imminente di Gonzalo Higuain alla Juventus. Dopo i rumors delle scorse ore, sembra sia stato trovato l’accordo tra Il Pipita e la Vecchia Signora: a fronte del pagamento di una buonuscita, il centravanti saluterà con un anno d’anticipo.

Higuain: addio e Inter Miami alla finestra

Secondo quanto si apprende da Tuttosport, e come aveva preannunciato Nicolas Higuain, fratello agente del calciatore, l’intesa con la Juventus per l’addio è stata trovata. Le parti si sarebbero accordate sulla base di una buonuscita che dovrebbe essere inferiore allo stipendio netto da 7,5 milioni previsto dall’ultimo anno di contratto. A fronte del pagamento di tale somma, Higuain lascerà Torino. Su di lui è salito il forte pressing dell’Inter Miami di David Bekcham, club in cui l’attaccante ritroverebbe anche l’ex compagno Blaise Matuidi.

