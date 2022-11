Juventus, il titolo crolla in Borsa e viene sospeso

Non è bastato l'annuncio di Exor su quello che sarà il nuovo presidente a rassicurare il mercato, e questa mattina in apertura a Piazza Affari il titolo non è riuscito a fare prezzo. Ciò prima di cedere valore intorno al 7 per cento e addirittura fino al 10 per cento. Assestatosi intorno al -5% (4,94) è stato sospeso “per eccessiva volatilità”.