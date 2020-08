Juventus, il vice di Pirlo potrebbe essere un mister esperto ex di Empoli e Genoa

Andrea Pirlo è stato di recente nominato come nuovo allenatore della Juventus. Tanto entusiasmo e molta attesa per quello che farà alla guida della società bianconera. Ma restano da definire ancora tanti aspetti come quelli legati al suo staff: in primi, la scelta di chi lo accompagnerà come suo vice.

Juventus: Andreaozzili vice di Pirlo

Secondo quanto si apprende da Telenord, sarebbe Aurelio Andreazzoli il prescelto per fare il vice di Pirlo alla Juventus. L’ex mister anche di Roma, Empoli e Genoa sarebbe ad un passo dalla rescissione col Grifone che gli permetterebbe di firmare con i bianconeri. Stando a quanto si apprende, nelle scorse ore, come riporta anche Il Tirreno, Andreazzoli e Pirlo sarebbero stati avvistati insieme ad un tavolo appartato di un bagno di Forte dei Marmi, in Versilia. Oltre all’ex rossoblù, possibile l’ingresso nello staff di Roberto Baronio nelle vesti di collaboratore tecnico.

