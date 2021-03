Juventus in ansia: Demiral positivo al Covid e volo sanitario per tornare dalla Turchia

Non arrivano buone notizie in casa Juventus: il difensore Merih Demiral è risultato positivo al Covid mentre si trova in nazionale. Il centrale turco sarebbe positivo da circa una settimana, sta bene a parte qualche piccolo sintomo. In queste ore dovrebbe fare rientro a Torino dove andrà al J-Hotel fino alla completa guarigione.

Juventus, ansia Demiral e Szczesny

Demiral si trovava con la nazionale turca per le qualificazioni mondiali nonostante fosse fermo per infortunio, ma tra il motivo per il quale non si sarebbe mai visto in campo sarebbe dovuto alla positività Covid-19. Il difensore 23enne della Juventus sta bene, a parte qualche piccolo sintomo e farà ritorno a Torino con un volo sanitario in queste ore, probabilmente domani.

Nessun commento per ora da parte della Juventus anche se lo stato di agitazione sembra essere scontato vista anche la situazione che sta accadendo altrove più precisamente in Polonia. Infatti, anche dal ritiro della formazione polacca sarebbero sorti dei casi di coronavirus. Ansi, quindi, per il portiere Szczesny, non coinvolto direttamente, ma nel gruppo squadra dove sono stati rilevati già alcuni casi di positività.