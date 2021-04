Juventus in Borsa, svanisce l’effetto Superlega: risveglio con calo

Dopo il boom di ieri, netto calo in queste ore

Aveva fatto ben sperare l'apertura in Borsa della Juventus nella giornata di ieri. Il titolo del club bianconero si era "svegliato" con un netto +12,4% che aveva fatto intendere come l'ingresso nella Superlega insieme ad altre 11 potenze - tra cui anche Inter e Milan - era piaciuto agli investitori.

A distanza di 24 ore, però, l'effetto dell'annuncio sembra già essere scomparso. In apertura di scambi, infatti, il titolo della Vecchia Signora ha ceduto il 3,6% ritracciando a 0,86 euro. Svaniti i benefici della novità. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le altre italiane. La Roma, per esempio, sale dell'1,05% a 0,29 euro mentre la Lazio resta trascurata (-0,18% a 1,14 euro).