Juventus, in Inghilerra sicuri: l’Arsenal su un big del centrocampo

Siamo solo ad inizio ottobre ma le sirene di mercato in vista della sessione invernale sono già partite. Chiedere alla Juventus giàal centro di rumors relativamente a possibile uscite. In modo particolare, dall'Inghilterra, arrivano voci a proposito di Manuel Locatelli , centrocampista bianconero.

Il giocatore, secondo la BBC, sarebbe finito nel mirino dell' Arsenal . I Gunners , attualmente primi in Premier League, starebbero lavorando per acquistare un giocatore di livello in quella posizione e, nell'elenco dei nominativi presenti nella lista delle preferenze del direttore sportivo Edu, figura proprio il mediano classe '98 della Vecchia Signora.

Secondo il media inglese l'Arsenal avrebbe addirittura già chiesto informazioni dettagliate alla dirigenza bianconera in vista di un possibile acquisto in inverno. Da capire quale sarà la posizione del club che già questa estate, proprio per Locatelli, aveva già sentito rumors a proposito di un possibile interesse del Manchester United, affare poi non andato in porto.