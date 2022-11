Juventus, inchiesta Prisma: spunta un “libro nero” sull’operato di Fabio Paratici

Questi sarebbero una sorta di "Libro nero" che la Guardia di Finanza avrebbe trovato nelle prime perquisizioni di novembre 2021 in cui si parla esplicitamente di "eccessivo ricorso a plusvalenze artificiali". A scrivere tale appunto, secondo gli inquirenti, sarebbe stato Federico Cherubini, collaboratore di Paratici per quasi dieci anni e attuale ds bianconero.

Da tale documento, analizzato dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, emergono alcuni rilievi che hanno attirato l'attenzione degli inquirenti non solo per i contenuti, ma anche perché evidenziati da chi li ha scritti in prima persona utilizzando caratteri maiuscoli. Ci sarebbe una frase in particolare nel mirino: "ECCESSIVO RICORSO A PLUSVALENZE ARTIFICIALI".