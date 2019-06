Juventus, incontro Sarri-Cristiano Ronaldo: posizione, obiettivi e non solo…

“Per me è un’emozione poter allenare Cristiano Ronaldo”, così Maurizio Sarri pochi giorni fa nella conferenza stampa di presentazione all’Allianz Stadium. Il nuovo allenatore della Juventus, non ha perso tempo e ha voluto immediatamente incontrare il suo bomber. Blitz in Costa Azzurra, dove CR7 è in vacanza, e prima chiaccherata per conoscersi e pianificare il futuro.

POSIZIONE E NON SOLO – Non vede l’ora di iniziare la sua esperienza a Torino, per questo motivo l’allenatore bianconero, nella giornata di venerdì, ha raggiunto Cristiano Ronaldo, per confermargli la volontà di farlo diventare una macchina da gol ancora più proficua. Una sorta di cambio ruolo che porterà il portoghese a giocare da centravanti puro, più vicino all’area di rigore. Più letale. Sarri è stato chiaro con CR7 e lo stesso attaccante è stato ben felice di vedere e ascoltare il suo nuovo allenatore. Nella sua prima stagione bianconera Ronaldo ha messo a segno in totale 28 goal di cui 21 in campionato. L’obiettivo di Sarri è quello di farlo arrivare ad una quota maggiore, facendolo magari diventare il capocannoniere del campionato. Serie A e Champions League gli obiettivi comuni. Il primo approccio tra i due è stato davvero positivo. Una nuova era è appena iniziata.