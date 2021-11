Juventus-Inter, scelto il luogo e la data della Supercoppa Italiana

Esclusa la pista estera di andare in Arabia visto il momento complicato a livello sanitario

Il Consiglio della Lega Serie A ha annunciato che la Supercoppa Italiana tra l'Inter scudettata e la vincitrice dell'ultima Coppa Italia la Juventus, si giocherà a San Siro, mercoledì 12 gennaio 2022. Nonostante l'ipotesi dell'Arabia Saudita, si è deciso di far giocare la sfida a San Siro per la prima volta nella storia di questa competizione. Il comunicato ufficiale: "Il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi questa mattina in videoconferenza, ha deliberato all'unanimità che la Supercoppa Italiana 2021 si disputerà allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. Il trofeo, giunto alla 34ª edizione, si giocherà in Italia per la 23ª volta, a fronte delle 11 Coppe assegnate all'estero. Lo stadio milanese detiene il record di Finali disputate e si appresta ad ospitare la Supercoppa per la 12ª volta nella storia della competizione. La partita, in programma mercoledì 12 gennaio 2022, vedrà affrontarsi l'Inter, vincitore della Serie A TIM 2020/2021, e la Juventus, che si è aggiudicata la TIMVISION CUP della scorsa stagione".