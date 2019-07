Juventus-Inter, una super formazione…degli esuberi

Juventus-Inter non è mai una sfida banale, neppure quando si tratta di amichevole. La partita di International Champions Cup tra bianconeri e nerazzurri sarà l’occasione di mettere minuti sulle gambe dei calciatori in vista della stagione che sta per iniziare, ma anche un modo di vedere all’opera tanti giocatori che, quasi sicuramente, non faranno parte del progetto delle due società e che verranno ceduti in questa sessione di mercato. Con quelli che vengono nominati “gli esuberi” si può creare una super formazione che arriva a superare i 300 milioni di valore.

