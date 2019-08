Juventus, k.o. per 2-1 contro l’Atletico Madrid: scatenato Joao Felix

Perché l‘Atletico Madrid ha speso un patrimonio per Joao Felix? Stasera a Stoccolma si è visto, almeno è stato un antipasto di quella che sarà la sua stagione e del club. Nel match contro la Juventus, i Colchoneros hanno trionfato 2-1 grazie alle giocate del talento portoghese, arrivato quest’estate per 126 milioni di euro. Così la formazione di Simeone chiude al secondo posto nell’International Champions Cup con 8 punti. Il vantaggio arriva al 24′ con servizio perfetto di Joao Felix per Lemar, poi il momentaneo pareggio firmato Khedira al 29′. Nella ripresa i bianconeri di Sarri e Cristiano Ronaldo – oscurato dal connazionale in maglia biancorossa – cercano a più ripetute il pareggio, ma sono anche sfortunati: Douglas Costa prima e Rabiot poi colpiscono il palo, la Juventus deve arrendersi e conclude la competizione estiva con 2 punti.