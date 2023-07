Juventus, Kean: “Tournée Usa importante, voglio battermi contro squadre forti”

Il grande calcio si appresta a tornare sui nostri schermi e lo fa con le amichevoli estive. La Juventus sarà impegnata con la solita tournée in America dove affronterà Barcellona, Milan e Real Madrid. A presentare la Soccer Champions Tour è stato Moise Kean, il quale non vede l'ora di tornare in campo. La prima partita è programmata tra poco più di due settimane, per domenica 23 luglio. "È una competizione importante per iniziare bene la stagione. Noi siamo la Juventus e la nostra mentalità è quella di vincere sempre. Inizieremo contro il Barcellona, che è un buon primo test. Siamo una grande squadra e credo che meritiamo di essere tra le presenti. Voglio competere con la maglia della Juventus, raggiungere alti livelli e giocare. Amo giocare contro squadre di alto livello e quest'occasione sarà importante per far vedere che siamo pronti e concentrati al massimo. Faremo del nostro meglio".