Juventus, Kean verso la cessione ma i bianconeri prendono…suo nipote

Per un Kean che può partire ce ne è un altro che può arrivare. In casa Juventus è sempre più concreta l’ipotesi di una cessione dell’attaccante classe 2000. Ajax ed Everton alla finestra per il talentuoso centravanti bianconero che ha fatto molto bene nella passata stagione. Allo stesso tempo, però, un classe 2007, Alan, nipote del più noto bomber potrebbe in un certo senso prendere il suo posto.

La Vecchia Signora non vorrebbe cedere Moise Kean, almeno non a titolo definitivo. Ecco perché sta cercando in ogni modo di trattarne il prestito o assicurarsi almeno un’opzione per ricomprarlo. Intanto, però, la Juventus è pronta ad accogliere un altro Kean, Alan, nipote di Moise. Si tratta, infatti, del figlio di Fadel, fratello di Moise con stesso padre e madre diversa. Ad annunciare il tesseramento in bianconero è stato lo stesso Alan via Instagram, dove si presenta come “Juventus football player”nelle immaginie che ne certificano la sua presenza allo Juventus Center di Vinovo. Alan Kean arriva dalla Biellese dopo aver superato un positivo periodo di prova.