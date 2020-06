Juventus, la carica di Cristiano Ronaldo su Instagram

Un rigore sbagliato contro il Milan, seppur non decisivo, ed uno neppure calciato, nella finale contro il Napoli. Questa è stata la ripartenza di Cristiano Ronaldo dopo la lunga interruzione del calcio per il Coronavirus.

Juventus poco brillante e il portoghese ancora meno, eppure a poche ore dalla partita contro il Bologna arriva la carica di CR7 ai compagni attraverso un post su Instagram.

“Never give up, always focused on the next step. All together!”. Ovvero: “Mai arrendersi, sempre concentrati sul prossimo obiettivo. Tutti insieme” ha scritto Ronaldo, pronto a trascinare i compagni al “Dall’Ara”, dove nello scorso campionato la squadra allora guidata da Max Allegri conquistò una vittoria sofferta, ma fondamentale, sulla strada verso lo scudetto.