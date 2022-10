Juventus, la ‘carta Ronaldo’ costa cara: possibile multa salatissima

Potrebbe esserci una multa in arrivo per i bianconeri.

Sono ore di grande attenzione in casa Juventus . L'inchiesta Prisma della Procura di Torino, che indaga sulla presunta alterazione dei bilanci del club bianconero nel triennio 2018-2020, potrebbe portare delle gravi conseguenze sia a livello sportivo che economico.

Al momento, sarebbe in ballo la ormai famosa "carta Ronaldo", un documento che, secondo l'accusa, sarebbe una scrittura privata con la quale la Juventus si sarebbe impegnata a versare a CR7 19,9 milioni di euro anche in caso di interruzione del rapporto professionale. Tale cifra non sarebbe stata poi contabilizzata regolarmente a bilancio.