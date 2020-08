Juventus, la Champions può non bastare a Sarri: quattro nomi per sostituirlo

Maurizio Sarri resta in bilico alla guida della Juventus. Nonostante le conferme sul futuro del mister arrivate dalla società, i rumors di mercato continuano ad essere insistenti. Il destino dell’allenatore sembra non essere legato neppure all’eventuale vittoria della Champions League.

Juventus: se salta Sarri sono 4 i nomi in lizza

“Una partita non può cambiare le valutazioni che si fanno in 13-14 mesi”, aveva detto solamente pochi giorni fa Fabio Paratici confermano Maurizio Sarri. La verità, però, non esattamente questa. E la panchina della Juventus sembra essere sempre in bilico. Infatti, al termine della stagione verranno prese delle decisioni dopo un’attenta valutazione. Per il toscano potrebbe non bastare lo scudetto ma neppure l’eventuale vittoria della Champions League anche se già decisiva sarà ovviamente la sfida contro il Lione. Sarebbero 4 i possibili sostituti: dal sogno Zinedine Zidane alla quasi novità Simone Inzaghi, fino al costoso Mauricio Pochettino o al ritorno clamoroso di Massimiliano Allegri, quest’ultimo accostato anche all’Inter.

