Juventus, Sarri: “Un’emozione allenare Cristiano Ronaldo. Darò il 110%. Champions? L’obiettivo è quello, ma…”

La Juventus è pronta a presentare Maurizio Sarri. L’attesa è finita: alle 11 il nuovo tecnico parlerà per la prima volta dopo la lunga ed estenuante trattativa tra i bianconeri e il Chelsea, suo ex club con cui ha vinto l’ultima Europa League.

Sbarcato nella giornata di ieri a Caselle, l’allenatore toscano affronterà i media nella sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium di Torino. ItaSportPress.it seguirà live le sue parole:

PRIME PAROLE – “Sono contento di essere qui oggi. A disposizione per rispondere alle vostre domande”. “La mia scelta rivoluzionaria? Non lo so, non lo penso. Bisogna avere le idee chiare sul percorso. Da bambino ero tifoso del Napoli. Alla fine della mia esperienza col Napoli avevo un dubbio e in questo senso la società mi ha tolto il dubbio ingaggiando Ancelotti. A quel punto ho preferito andare all’estero. Premier League esperienza bellissima”. “La Juventus, miglior club italiano al momento, mi ha offerto l’opportunità di tornare in italia. E’ il coronamento della mia carriera”.

SCELTA – “Non ho mai visto tanta determinazione da parte di una società nel prendere un allenatore. Grandissimo atteggiamento, che mi ha convinto. Sono state sensazioni forti”. “Il mio è un percorso lungo fatto di tanti passi graduali. Mi fa piacere essere nella squadra più importante d’Italia. E questo è un ulteriore passo in avanti, dopo l’esperienza al Chelsea”. “Per le maglie per cui ho lavorato ho dato il 110% e lo farà anche con questi colori”.

SERIE A – “Sono contento del fermento che c’è in Serie A. Dobbiamo cambiare mentalità perché in Premier League è tutto diverso. Sono contento che ci sia quest’aria di cambiamento con Conte, Fonseca e tutti gli altri”.

CHAMPIONS LEAGUE – “Dobbiamo avere la consapevolezza che quello è l’obiettivo. Ma dobbiamo sapere che sarà molto difficile perché ci sono 8-9 squadre che possono giocarsela. Poi noi dobbiamo partire con l’idea di combattere per arrivare fino in fondo”. “Mi aspetto di alzarmi ogni mattina e studiare il modo di vincere le partite. Non è un meccanismo dovuto: rivincere è sempre più difficile che vincere. La Juventus ha l’obbligo di partire per vincere sempre, ma consapevole del coefficiente di difficoltà”.

MODULO – “Bisogna avere le idee chiare su 2 o 3 giocatori che ci possono far fare la differenza e poi metterli nelle condizioni per farli esprimere al massimo. Il modulo sarà una conseguenza. Non si può partire dal modulo e poi mandare via e prendere giocatori ma dobbiamo ristudiare bene le caratteristiche dei giocatori, poi parlarci per capire e condividere e poi applicarci il modulo”. “Cristiano Ronaldo? Un’emozione allenarlo. Vorrei aiutarlo a vincere ancora”.

SFIDA – “Per 3 anni mi svegliavo e pensavo a come sconfiggere la Juventus, perchè era la squadra vincente. Ho dato il mio 110% ma non ci siamo riusciti. E’ un’esperienza finita e la mia professionalità mi porterà adesso a dare tutto per questa società”. “Io traditore? Ho messaggi che dicono il contrario. Spesso alcuni giocatori devono dire certe cose per vivere bene nell’ambiente in cui si trovano”.