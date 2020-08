Juventus, la maglia arancione fa discutere anche in Premier League: l’Hull City scherza sui social

Ha sorpreso nelle scorse ore la presentazione della terza maglia da gioco per la stagione 2020-21 della Juventus. La Vecchia Signora ha eliminato i classici colori social per affidarsi ad un particolare arancione che ha fatto molto discutere.

Diversi i commenti arrivati da tutto il mondo, compreso quello dell’Hull City in Premier League. Non una squadra a caso…

Juventus: il messaggio dell’Hull City

Arancione con richiami neri. La Juventus ha mostrato quella che sarà la sua terza maglia da gioco della prossima annata. Coloroni inediti per il club di Torino che farà affidamento su queste “macchie nere su sfondo arancione” in modo assolutamente inedito.

Ma in Inghilterra questi colori sono ben noti. Infatti, l’Hull City ha rivendicato una certa somiglianza con queste nuove divise tanto da commentare via social con un messaggio emblematico. Una emoticon dubbiosa e una gif di due Spider Man che si guardano allo specchio come per dire “Siamo uguali”. La società inglese ha rimarcato la netta somiglianza tra le due maglie. E in effetti sia la divisa della scorsa stagione, sia quella della prossima, oltre ad avere gli stessi colori (nero e arancione), sembrano essere molto simili.

