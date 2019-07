Juventus, la mossa a sorpresa di Paratici per strappare Pogba al Manchester United

Chiuso l’affare de Ligt, la Juventus si tuffa nuovamente su Paul Pogba. Il centrocampista francese è sempre un pallino della dirigenza bianconera che spera di arrivare a strapparlo al Manchester United. Nonostante le parole del manager dei Red Devils Solskjaer, la Vecchia Signora proverà a convincere il club di Premier League a lasciar partire il calciatore.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, Paratici, direttore dell’area sportiva della Juventus, ha in mente una strategia ben precisa.

LA MOSSA – Alta la richiesta economica del Manchester United: 180 milioni. Troppi, decisamente, per la Juventus che ne ha appena spesi quasi 90 per arrivare a de Ligt. Ecco perché l’idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di mettere sul piatto alcune contropartite. Se i Red Devils aprissero a questa ipotesi, Paratici potrebbe offrire i cartellini di Cancelo, Matuidi e Douglas Costa, elementi che potrebbero tornare utili a Solskjaer e alle sue idee tattiche. In questo modo, la Juventus porterebbe a casa il suo pupillo e, allo stesso tempo, si libererebbe di alcuni giocatori che con Sarri potrebbero non trovare spazio.