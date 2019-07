Juventus, la richiesta di Sarri: ecco il prescelto dalla Premier League

Il mercato della Juventus non è ancora finito. Oltre ai numerosi arrivi e alle cessioni che presto verranno messe in atto, Maurizio Sarri, nuovo mister bianconero, ha un’altra richiesta.

Dall’Inghilterra sono sicuri: il tecnico toscano avrebbe in mente un colpo per la corsia mancina. A riportare la voce di mercato è il Daily Mail che parla di un Sarri estremamente interessato a Danny Rose, terzino sinistro del Tottenham. Il calciatore inglese, in uscita dagli Spurs, sarebbe l’ideale per la formazione bianconera che dopo Alex Sandro non possiede un vero e proprio esterno mancino se consideriamo il giovane Pellegrini potenzialmente cedibile. Ecco perché la Juventus avrebbe mosso i primi passi su richiesta del proprio allenatore. L’inglese classe 90′ potrebbe essere ceduto dal Tottenham soprattutto se il club di Pochettino dovesse arrivare a prendere Ryan Sessegnon.