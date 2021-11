Juventus, l’alleato a sorpresa per l’addio di Ramsey è… Klopp

Potrebbe esserci un motivo in più affinché Ramsey e la Juventus si dicano addio...

Potrebbe esserci un alleato a sorpresa per la Juventus in merito al possibile addio di Aaron Ramsey . Il clima non certo sereno tra il centrocampista gallese e l'ambiente bianconero è noto e i rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza già a gennaio si susseguono senza sosta.

Come riportata da ESPN, un pizzico di fiducia in più in merito ad una soluzione che possa accontentare le parti, ovvero club e giocatore, potrebbe essere dato dall'interesse di Jurgen Klopp e del suo Liverpool per il centrocampista. Sembra, infatti, che Ramsey piaccia al manager tedesco da tempo. Anzi, già dal suo addio dall'Arsenal il mister lo aveva seguito con grande attenzione perché convinto dalle sue qualità e doti in campo. La possibile risoluzione di contratto tra il gallese e la Vecchia Signora potrebbe essere incentivata proprio da questo interesse importante che arriva dalla Premier League dove il classe 1990 avrebbe sicuramente grande piacere a fare ritorno...