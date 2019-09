Juventus, l’aumento di capitale porta uno stadio nuovo

Il significativo aumento di capitale varato dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, pari a 300 milioni, potrebbe portare un’importante novità per il club bianconero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la società ha intenzione di far crescere dal punto di vista urbanistico la zona attorno all'”Allianz Stadium”, dove già sorge il centro sportivo della Continassa, inaugurato nell’estate 2017. creare una vera e propria cittadella attorno al suo stadio eretto nel 2011.

Il centro sportivo, dove oltre alla sede si trovano il training center, J hotel e J college, potrebbe ospitare presto nuovi impianti, fra i quali uno stadio e nuovi campi di allenamento.

La struttura in questione dovrebbe essere da 5000 posti e, campi inclusi, sarà totalmente dedicata alla squadra femminile e all’Under 23, la Juventus B che milita in Serie C, oltre che all’Under 19 di Lamberto Zauli. In questo modo le strutture di Vinovo, ex campo d’allenamento della prima squadra, sarebbero lasciate interamente alle altre formazioni del settore giovanile.