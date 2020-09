Juventus, le due priorità di Paratici entro la fine del mercato

La Juventus non smette di lavorare sul mercato, non solo su quello in entrata. La Vecchia Signora, dopo aver portato a Torino Morata, è a lavoro su diversi fronti. Secondo quanto si apprende da Tuttosport, le priorità dei bianconeri ed in tal senso di Fabio Paratici sarebbero due.

Juventus: le priorità di Paratici

Mancano ormai circa 10 giorni alla fine del calciomercato e la rosa della Juventus pare completa o quasi. Infatti, a fronte dell’arrivo di un esterno e, forse, di un altro attaccante, secondo il quotidiano torinese sarebbe due le priorità della società. Sfoltire la squadra a disposizione di Pirlo e completarla con un innesto.

In tal senso, il nome di Khedira è quello più in auge per dire addio. Si cerca la risoluzione col tedesco che, ad oggi, ha fatto resistenza. Per quanto riguarda l’ingresso di un nuovo calciatore, si parla di un esterno. Da capire se la Juventus andrà a sinistra, e punterà su un terzino, oppure si libererà di Douglas Costa e punterà ad un attaccante.

