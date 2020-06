Juventus, lesione muscolare per De Sciglio: Sarri in emergenza totale

Al rientro da titolare dopo sette mesi, Mattia De Sciglio ha pagato un altro, pesante tributo alla sfortuna con l’infortunio muscolare subito a metà del secondo tempo della partita di Bologna, in cui l’ex milanista si stava disimpegnando bene a sinistra al posto dell’altro infortunato Alex Sandro.

Pur essendosi fermato subito dopo aver avvertito il dolore, De Sciglio non è riuscito ad evitare la lesione muscolare, ravvisata dagli esami strumentali cui il giocatore è stato sottoposto: “Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra” si legge nel report della Juventus. De Sciglio sarà sottoposto a nuovi esami tra una decina di giorni.

Tocca a Matuidi

Guai seri quindi per Maurizio Sarri che in occasione della partita contro il Lecce avrà a disposizione un solo esterno basso e neppure di ruolo, Juan Cuadrado, vista la squalifica di Danilo, espulso per due ammonizioni ricevute in venti minuti proprio dopo aver sostituito De Sciglio.

La soluzione d’emergenza dovrebbe essere rappresentata da Blaise Matuidi, già impiegato da terzino da Sarri e anche durante l’era Allegri. Meno probabile l’ipotesi che a sinistra trovi spazio Giorgio Chiellini.