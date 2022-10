Juventus, l’ex Llorente: “Questa squadra diversa dalla mia per una ragione”

"Superare il girone è ancora possibile, mi aspetto una bella vittoria in casa del Maccabi Haifa anche per dimenticare in fretta il ko di San Siro", ha detto Llorente . "Però è difficile paragonare questa Juventus alla mia. La Juventus 2014-15 era reduce dai tre campionati conquistati con Antonio Conte: era abituata a trionfare. Adesso, dopo due anni senza scudetto, i bianconeri stanno faticando a ricreare quella mentalità".

Staremo a vedere quale sarà la risposta della Juventus dopo la sconfitta in campionato e soprattutto se riuscirà a trovare la quadra almeno per andare avanti nella massima competizione per club in Europa.