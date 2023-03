Juventus, l’ex Matri: “Europa League, Coppa Italia e quarto posto possibili”

Grande esperienza nel mondo del pallone per Alessandro Matri, storico ex attaccante di diversi club di A. L'ex giocatore ha parlato anche della Juventus e degli obiettivi raggiungibili in questa annata.

Redazione ITASportPress

L'ex attaccante della Juventus Alessandro Matri ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere di Torino della formazione bianconera e degli obiettivi ancora raggiungibili dalla squadra di Allegri in questa annata.

Per l'ex bomber non tutti è perduto, anzi, diversi i traguardi che si possono ancora andare a trovare: "La situazione si fa interessante. Europa League e Coppa Italia sono obiettivi possibili, oltretutto Allegri sta via via ritrovando al cento per cento giocatori fondamentali".

Matri ha anche aggiunto: "E secondo me, anche al netto della penalizzazione, non va considerata chiusa la corsa al quarto posto. La Juve può vincere l'Europa League? Sì, è decisamente attrezzata per prendersi i palcoscenici più importanti. E da qualche tempo Allegri ha trovato anche la quadra a livello tattico".

Entrando nel dettaglio: "La solidità difensiva, per esempio, è oggi adeguata ai traguardi più importanti. Il sorteggio non è certo stato dei migliori, va detto: subito lo Sporting Lisbona, che ha fra l’altro eliminato l’Arsenal; e poi, eventualmente, la vincente di United-Siviglia. Detto questo, la Juve ha tutto per arrivare in fondo".