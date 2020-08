Juventus, l’ex Montero sicuro: “Pirlo poco esperto? Col suo carisma non ha bisogno di parlare…”

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, l’ex giocatore della Juventus Paolo Montero, attuale allenatore della Sambedettese in Serie C, ha parlato della scelta del club bianconero di affidarsi ad Andrea Pirlo per la guida della squadra nel prossimo campionato.

Montero: “Pirlo poco esperto? Col suo carisma non ha bisogno di parlare”

“Stiamo parlando di un nome importante a livello mondiale. Vista da fuori, la scelta della Juventus è un cambio positivo. Di Pirlo non si può discutere niente”, ha affermato Montero senza timore. “Si dice che Andrea manchi di esperienza, ma non vuol dire niente. L’importante è rischiare, è sapere che hai le capacità. Pirlo è stato un fuoriclasse e con il suo carisma non ha bisogno di parlare alla squadra per far capire quello che vuole. L’ho conosciuto al corso di Coverciano, è una persona molto capace, anche senza parlare capisci quello che vuole”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE