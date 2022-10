Juventus, l’ex Ruben Olivera: “Mancano i leader ma puà vincere l’Europa League”

Interessante intervista a ilbianconero.com per l'ex anche della Juventus Ruben Olivera che ha parlato dell'uscita dalla Champions League maturata nelle scorse ore dalla squadra di Allegri, ma anche della possibilità, una volta "retrocessa" in Europa League di poter provare a vincere questo torneo.

"Se alla Juventus mancano leader? Si, secondo me si. La Juve ha sempre avuto almeno due o tre leader in campo o fuori dal campo che hanno sempre portato avanti la squadra. Ora ci sono Cuadrado e Bonucci ma il colombiano non è carismatico allo stesso modo di Leo. Bonucci può essere un leader ma ha bisogno di qualche altra figura importante al suo fianco. Ricordiamoci però che parliamo sempre di calciatori internazionali e che hanno sempre giocato in palcoscenici importanti", ha detto Olivera.