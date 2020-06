Juventus, l’ex Rubinho: “Buffon deve giocare. Chiellini? Uomo con la U maiuscola”

“Finché avrà grinta e voglia Buffon deve giocare”, parola di Rubinho. L’ex portiere della Juventus è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di Domenica Sport, commentando alcune vicende legate alla sua ex squadra relativamente ai due pilastri del raparto difensivo: Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini.

DUE COLOSSI – Rubinho ha iniziato dal suo ex collega di ruolo: “Buffon? Mi aspetto di tutto da lui. Gigi è un esempio e un grandissimo professionista. Finché avrà la voglia e la grinta di giocare, deve farlo. Ero davvero contento quando ha deciso di andare al Psg perché ha dimostrato ancora una volta, da un’altra parte, il suo grandissimo talento”. E su Chiellini e sulle critiche ricevute per la sua autobriografia: “Qui in Brasile non è arrivata ancora la sua autobiografia. Io lo ammiro, è una persona molto corretta, che vorrei avere al mio fianco tutta la vita. Se tu riesci ad avere il rispetto di Giorgio Chiellini è una grandissima cosa. Stiamo parlando di un uomo con la ‘u’ maiuscola”.