Juventus, l’ex Sissoko: “Locatelli come Marchisio. Al posto di CR7 vorrei Haaland”

Parla l'ex centrocampista

Redazione ITASportPress

Ultimi giorni di calciomercato e l'ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko ha fatto il punto sulla situazione in casa bianconera ai microfoni di TuttoJuve.com. Nuovi acquisti e possibili uscite, ma anche un pensiero sul debutto con pari in casa dell'Udinese.

ESORDIO - "Preoccupazione dopo 2-2 con Udinese? Assolutamente no, perché siamo solo alla prima di una lunga serie di partite che la Juve affronterà. Molti dei giocatori attuali non sono ancora pienamente in forma, per cui bisogna solo pazientare. E poi è tornato un grande allenatore carico di personalità come Massimiliano Allegri, che a mio parere vorrà continuare quanto già fatto di buono nella sua prima esperienza", ha detto Sissoko.

LOCATELLI E MCKENNIE - Una parola anche sull'arrivo di Locatelli: "Credo che possa diventare come Claudio (Marchisio ndr). Pur essendo un classe '98 possiede grande già esperienza in Serie A, vedrete che come dicevo sarà in grado di aiutare tantissimo i suoi nuovi compagni". E sul centrocampista statunitense: "Non lo venderei affatto, a mio giudizio le sue caratteristiche sono importanti in una squadra come la Juventus. Dipendesse da me, non prenderei in considerazione l'ipotesi".

CR7 - "La verità è che non ne ho la più pallida idea (sorride ndr), se dovesse andar via è comunque riuscito a lasciare una grande impronta a Torino. Perché in questi tre anni ha fatto più che bene. La mia speranza, però, è che rimanga, perché c'è bisogno di un giocatore come lui per la Champions"."Io sono un grandissimo fan di Haaland, per me è il top assoluto. E' un mostro, vince le partite da solo. Sono sicuro che scriverà pagine importanti nella storia di questo sport. Vogliamo parlare di un attacco con Chiesa-Dybala e il norvegese? Mamma mia".