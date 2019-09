Juventus, l’ex Tacconi stronca Rabiot: “Sembra un giocatore di Promozione”

La schiettezza è sempre stata una caratteristica di Stefano Tacconi, personaggio dentro e fuori dal campo.

L’ex portiere della Juventus è rimasto legatissimo ai colori bianconeri e, intervistato da Radio Bianconera, ha detto la propria con la consueta sincerità in merito all’inizio di stagione della squadra di Sarri.

Tacconi ha commentato con durezza il difficile inserimento nel calcio italiano di Adrien Rabiot: “embra uno di Promozione… Non è in condizione, è l’unico che è indietro rispetto agli altri”.

Indulgenza, invece, verso Wojciech Szczesny dopo l’errore sul gol del Brescia: “I palloni di oggi sono quelli, è normale che se il pallone mi arriva in faccia lo prendo, poi è stato deviato. Può capitare. Io con Rummenigge mi sono scansato. Aveva tirato una bella sassata e il pallone è volato”.

Quanto alla squadra, Tacconi promuove a pieni voti la prova del “Rigamonti”: “Juventus in ritardo? Ma quale ritardo… Io non l’avevo mai vista giocare come contro il Brescia, soprattutto contro una squadra molto chiusa. Mi ha dato una sensazione di squadra. Sono soddisfatto”.